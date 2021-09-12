Сегодня вечером лидер российского тенниса Даниил Медведев попробует завоевать свой первый «Большой шлем» в карьере. Шанс наш теннисист получил на своём уже коронном турнире – US Open. В позапрошлом году Медведев уже добирался до финала Открытого чемпионата США, а в 2020-м дошёл до полуфинала. Впрочем, сделать это будет как никогда сложно. Ведь соперник у Медведева – наиболее сложный и наиболее мотивированный из всех возможных вариантов. На центральном корте US Open сойдутся первая и вторая ракетки мира – Даниил Медведев и Новак Джокович. Nevasport рассказывает о том, как россиянин может обыграть сербского теннисиста.

Для начала стоит отметить, что Джокович – явный фаворит в предстоящем поединке. Котировки на его выигрыш у букмекеров составляют 1.42, за победу Медведева предлагают 3.36. Медведеву будет крайне тяжело, и тут делу в первую очередь может помочь психология.

На Джоковича сейчас оказывается сумасшедшее давление. Серб выиграл первые три титула «Большого шлема» в 2021 году и может стать всего вторым теннисистом в эпоху Открытой эры, который выиграет календарный «Шлем». Первым стал Род Лэйвер ещё в 1969 году. До трофея сербу осталось одержать всего одну победу. И если Медведев проиграет, для него это будет лишь ещё одно поражение в финале. Ему всего 25 лет, и если он продолжит в том же духе, то «шлемы» ещё придут. Медведев сейчас – далеко не тот импульсивный паренёк, ругавшийся с судьями и зрителями во время US Open-2019.

У 34-летнего Джоковича это последний шанс войти в историю. Кажется, что несгибаемый сербский теннисист просто не может сломаться. Однако не это ли произошло с ним в Токио?

Джокович ехал в Японию за последним трофеем, которого нет в его карьере – олимпийским золотом. Ожидалось, что он может взять даже две золотых медали. Но в один день серб успел проиграть и в одиночном полуфинале, и в миксте, а затем и лишиться даже бронзы (с микста он вообще снялся из-за травмы). Очень сомнительно, что в 37 лет Новак сможет с таким же успехом штурмовать парижские корты в погоне за олимпийской медалью. Свой, скорее всего, последний шанс Новак упустил в решающий момент. Чужая душа – потёмки, но кто знает – вдруг у серба сдадут нервы и сейчас?.

Ещё одним психологическим моментом может стать статистика личных встреч. Да, она, разумеется, в пользу Джоковича. Однако Медведев побеждал уже больше одного раза, в том числе на харде. На всех покрытиях Новак ведёт 5:3, на харде – 4:2. При этом за последние пять поединков счёт уже в пользу Медведева – три победы против двух поражений. Последнее – в финале Australian Open в этом году. Кроме того, россиянин в рейтинге ATP идёт вслед за Джоковичем, а значит на бумаге является вторым лучшим теннисистом мира, самым сложным из возможных соперников серба.

Если оставить в сторону психологию, то почти во всём остальном преимущество за Новаком. Кроме, пожалуй, физического состояния. Медведев добрался до этого финала играючи. В пяти из шести матчей он тратил на победы всего три сета. Лишь один раз он отдал сет сенсационному четвертьфиналисту Ботику ван де Зандшульпу. На путь к финалу Медведев потратил всего лишь 12 часов и 2 минуты игрового времени. Лишь дважды он провёл на корте больше двух часов – 2:24 с ван де Зандшульпом и 2:06 с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале. При этом ни один сет Медведев не довёл до тай-брейка.

Новак затратил на шесть матчей куда больше времени – 17 часов 37 минут. А полуфинал с олимпийским чемпионом Александром Зверевым и вовсе вышел выматывающим – 5 сетов, 3 часа 38 минут.

Медведев в полуфинале с Оже-Альяссимом вовремя поймал ритм, заставил соперника нервничать и ошибаться, а сам выглядел образцом хладнокровия. Конечно, срывы случаются и у него – вспомните недавнюю «войну» с камерой в Цинциннати.

В любом случае, финальный поединок станет не столько демонстрацией игровых навыков, сколько состязанием нервов. Играть хорошо умеют оба. А вот кто как справится с давлением – узнаем сегодня ночью.

Игра Джокович – Медведев стартует в 23:00 по московскому времени и завершится уже глубоко за полночь (если, конечно, никто не снимется по ходу встречи).