Российский фигурист Александр Самарин представил произвольную программу на контрольных прокатах сборной России в Челябинске. 23-летний вице-чемпион Европы вышел на лёд в рубахе с абстрактным рисунком в красных тонах и свободными рукавами.

Фигурист в произвольной программе использовал композиции Apashe «Lord & Master» и «Save Us» — саундтрек фильма «Земля с высоты» композитора Армана Амара.

В сети пользователи уже успели высмеять наряд фигуриста.

El_Engill: «Саша Самарин такая фэшн-катастрофа!»

_Sophie_Sh: «Саша Самарин, это что?!»

paisiypchelnik1: «Да, Саша Самарин, я тоже теперь знаю, что белое с цветным не стирают».

Icegirl1504: «Рубаха Самарина — это что-то с чем-то».

Самарин завоевал серебро чемпионата Европы-2019 и взял бронзу командного ЧМ-2019.Также на его счету одна победа в Кубке России, два серебра и две бронзы на чемпионате России.

Напомним, что в короткой программе Самарин выступал под саундтрек из франшизы «Матрица».