Официальный сайт УЕФА назвал арбитров, которые будут судить матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит».

Встречу обслужит бригада арбитров из Польши во главе с Бартошем Франковски. Ассистентами его станут Марчин Бонек и Якуб Винклер. Резервный арбитр — Кшиштоф Якубик. Видеоассистентом рефери станет Марко Фриц из Германии, ассистировать ему будет Марко Ди Белло из Италии.

Матч «Челси» — «Зенит» состоится в Лондоне 14 сентября, начало — в 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что ФИФА запретил принимать участие в матче бразильским игрокам «Зенита» Малкому и Клаудиньо из-за недопуска игроков на игры сборной Бразилии. Однако затем ФИФА отменила запрет, и оба футболиста уже вышли на матч с «Ахматом» (3:1), в котором изначально тоже не должны были играть.