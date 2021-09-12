Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк остался доволен первыми матчами национальной команды под руководством Валерия Карпина. Специалист принял сборную в августе этого года, а в сентябре провёл первые матчи в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«Нужно было добыть 7 очков — мы их добыли, а дальше будем разговаривать. У Карпина было 3 дня — что он мог сделать за это время? — цитирует Sport24 Погребняка. — Еще столько игр впереди: обыграем Хорватию — вот вам и первое место».

В квалификации чемпионата мира Россия под руководством Карпина сыграла вничью с Хорватией (0:0), обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0). Команда набрала 13 очков и идёт в таблице группы на втором месте, уступая по разности мячей хорватам.