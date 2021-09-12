Владелец «Спартака» Леонид Федун встретился с болельщиками клуба после победы над «Химками» в матчах седьмого тура чемпионата России по футболу (3:1). Как сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов в интервью «Спорт-Экспрессу», Федун провёл встречу на «Открытие Арене» с владельцами абонементов в ложи стадиона.

Встреча прошла по инициативе фанатов. В разговоре, который длился больше часа, принимал участие и генеральный директор Евгений Мележиков, а также руководители коммерческого и маркетингового блока и некоторые футболисты.

По словам Зеленова, клуб планирует сделать подобные встречи регулярными.

После семи туров «Спартак» идёт на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу с десятью очками.