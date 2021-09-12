Президент России Владимир Путин высказала по поводу судейства художественной гимнастики на Олимпиаде-2020 в Токио. Напомним, что на Играх-2020 Россия впервые осталась в этой дисциплине без золота. В индивидуальном многоборье победила Линой Ашрам из Израиля, а россиянка Дина Аверина стала серебряным призёром. Её сестра-близнец Арина Аверина осталась без медали, заняв четвёртое место. После завершения соревнований у многих экспертов остались претензии к судейству.

«Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки», — приводит ТАСС слова Путина со ссылкой на эфир канала «Россия-1».

«Шесть минут считали. Обычно счет идет 1,5-2 минуты, пум-пум, протоколы собрали, — добавил глава государства. — А тут 6 минут высчитывали. Счетоводы!»

На днях Путин также негативно высказался об идее отмены лимита на легионеров в российском футболе, напомнив, что Россия не участвовала в Олимпийских играх с 1988 года.

Напомним, что с 2000 по 2016 год золотые медали Олимпиады в индивидуальном женском многоборье выигрывали только россиянки: Юлия Барсукова (2000), Алина Кабаева (2004), Евгения Канаева (2008 и 2012) и Маргарита Мамун (2016).

Накануне стало известно, что Дина Аверина на награждении олимпийцев получила в подарок автомобиль BMW X5, который давали олимпийским чемпионам. Авериной вручили BMW X3, который давали серебряным и бронзовым призёрам.