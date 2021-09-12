В Италии на автодроме «Монца» стартовала гонка 14-го этапа Гран-при Формулы-1. Пилоты заняли места на стартовой решетке в 16:00 по московскому времени.

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Напомним, что уик-энд в Монце проходит в новом формате. Вчера пилоты приняли участие в спринте, по итогам которого был сформирован стартовый протокол на сегодняшнюю гонку. С первого ряда на дистанцию уйдут Макс Ферстаппен и Дэн Риккьярдо, за ними стартуют Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон.

На данный момент Ферстаппен («Ред Булл») является лидером личного зачета пилотов, его преимущество над Хэмилтоном («Мерседес») составляет пять очков. Третье место занимает второй пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, который со следующего сезона будет выступать за «Альфа Ромео».