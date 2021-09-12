Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата США. В решающей игре мужского одиночного разряда встретятся первая и вторая ракетки мира — серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев.

«В чем преимущество Медведева в финале US Open? Терпение. Эмоции? Их прятать не нужно, они должны быть только позитивные, — цитирует «Матч ТВ» Рублёва. — С такими, как Новак, слабину нельзя показывать. Ты можешь играть на одном с ним уровне, но если покажешь слабину, он может воспользоваться этим. Я верю в Даню, он с детства такой, в плане характера».

Джокович в случае победы станет вторым теннисистом в эпоху Открытой эры, который выиграет календарный «Шлем» — четыре турнира «Большого шлема» за один год. Первым стал Род Лэйвер в 1969 году.

Игра Джокович – Медведев стартует в 23:00 по московскому времени.