«Арсенал» и ЦСКА сыграли вничью в матче седьмого тура чемпионата России по футболу — 2:2. Счёт открыл защитник армейцев Игорь Дивеев на пятой минуте. Через 13 минут Евгений Марков забил ответный мяч.

Во втором тайме Иван Новосельцев вывел «Арсенал» вперёд на 66-й минуте. На 74-й счёт сравнял Фёдор Чалов. Форвард вышел на замену в первом тайме вместо травмированного нападающего сборной России Антона Заболотного.

Команды играли в следующих составах:

«Арсенал»: Коченков, Суханов, Новосельцев, Сокол, Степанов, Костадинов (Камболов, 82), Ткачёв, Э. Кангва (Давиташвили, 60), Чаушич, Хлусевич, Марков (Панченко, 67).

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Васин, Бийол, Кучаев (Набабкин, 46), Мухин (Яковлев, 77), Дзагоев (Ахметов, 61), Обляков, Зайнутдинов (Бистрович, 63), Эджуке, Заболотный (Чалов, 32).

После семи игр ЦСКА занимает шестое место в таблице РПЛ с 10 очками. Это первая ничья для подопечных Алексея Березуцкого. На счету «Арсенала» пять очков, туляки идут на 15-м месте в таблице с 5 очками.

Игра стала первой для «Арсенала» после возвращения Миодрага Божовича. Черногорский специалист руководил тульской командой в сезоне-2017/18, а 3 сентября снова принял её после отставки Дмитрия Парфёнова.