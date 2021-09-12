В Челябинске на ледовой арене «Трактор» продолжаются контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. В 16:15 по московскому времени стартовала произвольная программа у женщин.

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Открывать первую разминке будет Дарья Усачева, после нее выступят Ксения Синицына, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова и Майя Хромых.

Сильнейшие фигуристки попали во вторую группу участниц, которую откроет выступление чемпионки Европы Алёны Косторной. Затем на лед выйдет чемпионка мира Анна Щербакова, после которой выступят Елизавета Туктамышева, Камила Валиева и Александра Трусова.