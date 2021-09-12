Тренерский штаб СКА во главе с Валерием Брагиным назвал состав на матч с «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ.

Место в воротах армейцев займет Александр Самонов, запасным вратарем будет Ларс Юханссон.

Первое звено: Фантенберг — Ожиганов, Тимкин — Вей — Хуснутдинов;

Фантенберг — Ожиганов, Тимкин — Вей — Хуснутдинов; Второе звено: Дыбленко — Фальковский, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;

Дыбленко — Фальковский, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов; Третье звено: Кирсанов — Пыленков, Марченко — Воробьев — Галимов;

Кирсанов — Пыленков, Марченко — Воробьев — Галимов; Четвертое звено: Паутов, Мичков, Моисеев — Хендемарк — Кетов.

Игра состоится сегодня, 12 сентября, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный», начало запланировано на 17:00 по московскому времени.