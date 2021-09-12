Мужская сборная России по волейболу сыграет с командой Польши в четвертьфинале чемпионата Европы.

В матче 1/8 финала российские волейболисты одолели сборную Украины. Проиграв первый сет, подопечные Туомаса Саммельвуо взяли три партии подряд и вышли в четвертьфинал.

Сборная Польши на старте плей-офф не испытала проблем с командой Финляндии, одержав уверенную победу со счетом 3:0 (25:16, 25:16, 25:14).

Четвертьфинальная встреча состоится во вторник, 14 сентября, на стадионе «Эрго Арена» в Гданьске (Польша).

Напомним, что на прошлом чемпионате Европы сборная Польши завоевала бронзовые медали. Кроме того, команда является действующим чемпионом мира.