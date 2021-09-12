Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов может пропустить старт тренировочного лагеря команды.

Как сообщает The Athletic, чтобы приступить к тренировкам, хоккеисту нужно получить рабочие визы для США и Канады, пройти тестирование на коронавирус и, возможно, вакцинацию.

Напомним, прошлый сезон стал для Капризова дебютным в НХЛ. Он принял участие в 55 матчах за «Миннесоту», в которых набрал 51 (27+24) очко по системе «гол плюс пас». Его показатель полезности составил «+10». В плей-офф Кирилл отыграл семь матчей, забросил две шайбы и сделал один ассист.

По окончании сезона Капризов получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку лиги.

До перехода в «Миннесоту» Капризов защищал цвета ЦСКА с 2017 по 2020 год.