Тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская оценила выступление своих учеников Александра Самарина и Марка Кондратюка на контрольных прокатах в Челябинске.

«Программы у нас остаются эти – только чистить, работать, чтобы мальчики не помирали, а катались», — сказала Соколовская в эфире Первого канала.

Она отметила, что очень довольна возвращением Самарина, который из-за проблем со здоровьем пропустил практически весь прошлый сезон и задумывался о завершении карьеры.

«В него максимально никто не верил. Но наша взаимосвязь, моя любовь и вера – надеюсь, он вернется до конца и не опустит руки. Я за него очень переживала, как будто я на Олимпиаде с ним была сейчас», — сказала Соколовская.

Напомним, контрольные прокаты завершатся сегодня, 12 сентября, произвольной программой у женщин.