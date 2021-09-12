Российская фигуристка Дарья Усачева с падением исполнила произвольную программу на контрольных прокатах в Челябинске.

Спортсменка число исполнила двойной аксель, каскад тройной лутц — двойной тулуп и тройной риттбергер, затем повторила аксель.

После этого спортсменка прыгнула тройной лутц, на котором, возможно, был небольшой недокрут, и упала с тройного флипа. Завершила выступление Усачева каскадом из тройных лутца и сальхова через ойлер.

Напомним, Усачева тренируется в группе Этери Туберидзе в «Хрустальном». Она открывала первую разминку, после нее выступит Ксения Синицына.