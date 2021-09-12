Российский фигурист Марк Кондратюк оценил свое выступление в произвольной программе на контрольных прокатах в Челябинске.

Спортсмен выступил с программой под музыку из знаменитой рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». По словам Кондратюка, исполнением прыжков он доволен на 70-80%, а самой программой — всего на 50%, потому что начал «умирать» по ходу проката.

«Каково катать Христа? Не сказал бы, что этот образ сложнее остальных. Некоторые верующие хотят запретить оперу? Не стоит обращать внимание на искусство. Это великое произведение, я ничего плохого в нем не вижу», – цитирует Кондратюка Sport24.

Напомним, 18-летний спортсмен тренируется в московском ЦСКА под руководством Светланы Соколовской.