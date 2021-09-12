Российская фигуристка Елизавета Туктамышева не справилась с произвольной программой на контрольных прокатах в Челябинске.

Спортсменка начала свое выступление с сольного тройного акселя, потом хотела повторить элемент в каскаде, но сделала «бабочку». После этого она упала с тройного лутца, прыгнула двойной флип, каскад двойной аксель — тройной сальхов через ойлер и сольные тройной лутц и тройной риттбергер.

Напомним, Туктамышева тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Мишина. В прошлом сезоне спортсменка завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Стокгольме.

После Елизаветы на льду появится чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева.