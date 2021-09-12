Российская фигуристка Камила Валиева с падениями исполнила произвольную программу на контрольных прокатах в Челябинске.

Спортсменка начала свое выступление с падения с четверного сальхова, затем исполнила тройной аксель и каскад из четверного тулупа и тройного сальхова через ойлер, на котором допустила помарки. После этого фигуристка прыгнула тройной риттбергер и упала с четверного тулупа. В концовке программы она прыгнула каскады тройной флип-тройной тулуп и тройной лутц-тройной тулуп.

Напомним, на олимпийский сезон Валиевой оставили произвольную программу «Болеро», которую она исполняла в прошлом году. Хореограф Даниил Глейхенгауз объяснил, что постановка изначально была рассчитана на два сезона.

После Валиевой свою программу исполнит Александра Трусова.