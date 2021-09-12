На автодроме «Монца» в Италии завершилась гонка 14-го этапа Гран-при Формулы-1. Победу одержал пилот «Макларена» Даниэль Риккьярдо.

Второе место занял его напарник по команде Ландо Норрис, третьим стал Валттери Боттас из «Мерседес». Пилот «Уильямса» Джордж Расселл, который со следующего сезона будет выступать за «Мерседес», завершил гонку на девятом месте и заработал очки. Мик Шумахер стал последним из финишировавших — 15-м.

До финиша не добрались пять пилотов: Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон, Пьер Гасли, Юки Цунода и Никита Мазепин.

Ферстаппен и Хэмилтон попали в страшную аварию: после контакта болид Макса подлетел в воздух и приземлился на Льюиса, но пилоты не пострадали. Мазепин не завершил гонку из-за поломки машины.