В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» проходит матч регулярного чемпионата КХЛ между «Торпедо» и СКА. После первого периода хозяева ведут со счетом 3:1.

«Торпедо» открыло счет уже на второй минуте матча, большинство реализовал Теодор Леннистрем. Армейцы быстро сравняли счет благодаря шайбе Евгения Тимкина, но хозяева вновь вышли вперед — в большинстве отличился Марек Гривик. Спустя две минуты он оформил дубль.

После четырех туров СКА идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. На старте сезона армейцы одержали три победы подряд (над «Северсталью», «Локомотивом» и «Адмиралом») и потерпели одно поражение (от «Автомобилиста»).

«Торпедо» имеет в своем активе 4 очка после четырех матчей и занимает девятое место на Западе. Нижегородская команда выиграла два матча — у «Ак Барса» и «Сочи».