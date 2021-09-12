Сборная России по мини-футболу начала чемпионат мира, который проходит в Литве, с уверенной победы над командой Египта. Игра завершилась со счетом 9:0 в пользу подопечных Сергея Скоровича.

Хет-триком в составе российской команды отметился Иван Чишкала, по два гола забили Сергей Абрамов и Иван Милованов. Еще по одному мячу на свой счет записали Руслан Кудзиев и Артём Антошкин.

Напомним, сборная России выступает в группе В, куда также попали команду Узбекистана и Гватемалы. Следующий матч россияне проведут 15 сентября против Узбекистана.

Чемпионат мира стартовал сегодня, 12 сентября, и продлится до 3 октября. Действующим чемпионом является сборная Аргентины, обыгравшая Россию в финале турнира 2016 года.