Главный тренер СКА Валерий Брагин заменил голкипера Александра Самонова во втором матче подряд.

В настоящее время армейцы на выезде встречаются с «Торпедо» и после первого периода проигрывают со счетом 1:3. Самонов пропустил три шайбы за 13 минут 53 секунды и был заменен, вместо него в игру вступил Ларс Юханссон.

В составе «Торпедо» первую шайбу забросил Теодор Леннистрем, затем дублем отметился Марек Гривик. За СКА отличился Евгений Тимкин.

Напомним, в прошлом матче СКА проиграл «Автомобилисту», Самонов допустил грубую ошибку перед первым голом и также покинул лед после третьей шайбы.