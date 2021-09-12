Российская фигуристка Майя Хромых прокомментировала свое выступление в произвольной программе на контрольных прокатах в Челябинске.

Спортсменка справилась с каскадом из четверного и тройного тулупов, но допустила ошибки на других элементах.

«Я особо не расстроилась, потому что увидела, над чем ещё нужно работать. Этери сказала, что не пошла в сальхов, зажалась, и не получилось. И спросила: «А с лутца зачем падать?» Волнения не было, катала программу осознанно. Публика тепло встречала и поддерживала», — приводит слова Хромых «Чемпионат».

Напомним, Хромых тренируется в Москве под руководством Этери Тутберидзе, в этом году она дебютирует на взрослом уровне.

Контрольные прокаты сборной России в Челябинске завершились сегодня, 12 сентября.