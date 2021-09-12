Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен лаконично прокомментировал аварию, в которую попал на этапе Гран-при Формулы-1 в Италии.

«Вот что бывает, когда ты не покидаешь свободное пространство», — приводит слова Ферстаппена ESPN F1.

Напомним, в середине гонки между Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном произошел контакт, в результате которого болид «Ред Булл» подлетел в воздух и приземлился на «Мерседес». Пилоты не пострадали, но были вынуждены завершить гонку досрочно.

Победу одержал гонщик «Макларена» Даниэль Риккьярдо, вторым стал его напарник Ландо Норрис, третьим — Валттери Боттас из «Мерседеса». Россиянин Никита Мазепин не добрался до финиша из-за поломки болида, его партнер по «Хаасу» Мик Шумахер стал 15-м.