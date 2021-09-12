Российская фигуристка Александра Трусова представила свою новую произвольную программу на контрольных прокатах в Челябинске. Спортсменка включила в неё пять четверных прыжков.

В постановке звучит музыка из кинофильма «Круэлла». Первый канал опубликовал видео с выступлением Александры:

Трусова начала свое выступление с четверного флипа, затем прыгнула четверной сальхов. После этого она исполнила каскад из двойного акселя и тройного тулупа, сольный четверной тулуп, каскад четверной лутц — тройной тулуп, сольный четверной лутц и комбинацию из тройных лутца и тулупа.

Напомним, Трусова тренируется в Москве под руководством Этери Тутберидзе. В мае прошлого года она перешла в академию Евгения Плющенко, но нынешней весной объявила о возвращении в свою прежнюю команду в «Хрустальном».