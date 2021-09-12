Футбольный клуб «Сочи» одержал победу над «Уфой» в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счетом 3:1.

Хозяева вышли вперед уже на 11-й минуте встречи, гол забил нападающий Матео Касьерра с передачи Ибрагима Цаллагова. На 35-й минуте Кристиан Нобоа удвоил преимущество «Сочи», результативный пас на счету Ивелина Попова.

Во втором тайме нападающий «Уфы» Гамид Агаларов отыграл один мяч, получив передачу от Бояна Йокича. С 83-й минуты гости играли в меньшинстве, с поля был удален защитник Юрий Журавлев. Итоговый счет встречи установил Жоаозиньо в компенсированные минуты.

Набрав 15 очков, «Сочи» вышел на второе место в таблице. «Уфа» (5) — на 13-й строчке.