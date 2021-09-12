Российская фигуристка Александра Трусова стала первой женщиной в истории, исполнившей пять четверных прыжков в одной программе.

Сегодня она выступила на контрольных прокатах в Челябинске и включила в свою произвольную программу пять квадов: сольные флип, сальхов, тулуп и лутц, а также каскад четверной лутц — тройной тулуп.

Ранее пять четверных прыжков в одной программе исполняли только мужчины. Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю сделал это финале Гран-при 2019 года, а его соотечественник японец Шома Уно прыгнул пять квадов на Lombardia Trophy в 2017-м.

Лишь одному человеку удалось превзойти этот результат: трехкратный чемпион мира американец Нейтан Чен исполнял по шесть прыжков в одной программе. Впервые он продемонстрировал это на Олимпийских играх в Пхенчхане.