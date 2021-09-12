Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, когда вернет четверные прыжки в произвольную программу.

Спортсменка выступила на контрольных прокатах в Челябинске, но не исполняла элементы ультра-си.

«Когда четверные? Уже на соревнованиях. Сегодняшние прокаты — это промежуточный этап. Как сказали тренеры, это был лишь макет. В целом прокаты для меня были мотивацией ускорить процесс восстановления», — приводит слова Щербаковой «Чемпионат».

По словам фигуристки, ей не хотелось плохо выступить перед зрителями, поэтому она постаралась побыстрее набрать форму, позволяющую исполнять хотя бы тройные прыжки. Свое нынешнее состояние Анна назвала точкой, которую будет использовать для дальнейшего прогресса.

Напомним, в прошлом сезоне Щербакова выиграла чемпионаты России и мира.