Первая ракетка мира серб Новак Джокович сыграет с россиянином Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата США. Игра состоится сегодня, 12 сентября, и начнется в 23:00 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» покажет часть встречи в прямом эфире. Трансляция начнется в 23:55 мск. С первых минут встречу можно будет смотреть на канале Eurosport.

Примечательно, что Джокович и Медведев в нынешнем сезоне уже встречались в финале турнира «Большого шлема», это произошло в феврале на Australian Open. Тогда победу одержал сербский теннисист.

Если сегодня победит Джокович, то установит серьезное достижение — соберет календарный «Большой шлем». Если победит Медведев, то завоюет свой первый трофей на турнирах такого уровня.