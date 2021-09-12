Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал столкновение с Льюисом Хэмилтоном во время гонки Формулы-1 в Монце (Италия).

«Он начал резать трассу сразу после окончания белой линии, так что мне пришлось заехать на грязную часть трассы. Я поехал снаружи. Конечно, он понимал, что я буду атаковать, но он продолжал меня выжимать, а я хотел работать с ним, потому что хотел гоняться», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

По словам Макса, он не ожидал, что Хэмилтон продолжит выжимать его с трассы, потому что во втором повороте им требовалось пространство шириной в две машины. Чтобы преодолеть такой поворот, нужна совместная работа двух гонщиков, подчеркнул Ферстаппен.

«Если один из парней не хочет работать вместе, то ничего не получится. Сегодня очень не повезло, но, думаю, мы достаточно профессиональны, чтобы переступить через это», — сказал Ферстаппен.

Напомним, инцидент произошел в середине гонки. Между пилотами произошел контакт, в результате которого болид «Ред Булл» подлетел в воздух и приземлился на машину «Мерседеса». Момент был зафиксирован на видео.