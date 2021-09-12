Петербургский СКА на выезде потерпел поражение от «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ. Игра проходила в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:3 в пользу хозяев.

Нижегородцы выиграли первый период со счетом 3:1. Уже на второй минуте Теодор Леннстрем воспользовался численным преимуществом и вывел свою команду вперед. Вскоре форвард СКА Евгений Тимкин восстановил равновесие, но потом хозяева вновь оказались в большинстве, которое успешно реализовал Марек Гривик. Через несколько минут он оформил дубль.

Тренерский штаб СКА принял решение поменять голкипера: вместо Александра Самонова, пропустившего трижды за 14 минут, на лед вышел Ларс Юханссон.

Во втором периоде петербуржцам удалось сократить отставание благодаря шайбе защитника Даниила Пыленкова, но избежать поражения гости не смогли.

Для СКА это уже второй проигранный матч подряд, до этого армейцы уступили «Автомобилисту».