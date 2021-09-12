Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» завершил выступление на предсезонном турнире в Никосии (Кипр). В заключительном матче сине-бело-голубые обыграли «Лаврио» со счетом 79:51.

Подопечные Хави Паскуаля проиграли первую четверть с разницей в шесть очков — 15:21, но во второй десятиминутке устроили соперникам разгром — 26:7. После большого перерыва «Зенит» взял четверть со счетом 27:8, а в последнем игровом отрезке уступил 11:15.

Ранее в рамках турнира на Кипре петербургский клуб потерпел два поражения — от московского ЦСКА и греческого «Олимпиакоса».

Следующие матчи «Зенит» проведет в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором примут участие четыре лучшие команды предыдущего розыгрыша турнира.