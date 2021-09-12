Российская фигуристка Елизавета Туктамышева осталась недовольна своим выступлением в произвольной программе на контрольных прокатах. Она сделала степ-аут на первом тройном акселе и «бабочку» на втором, а также упала с тройного лутца и сделала вместо тройного флипа двойной.

По словам Туктамышевой, тренировка удалась ей гораздо лучше, чем выступление, в котором сказалась усталость после короткой программы.

«Даже с учетом ошибок, зал очень тепло принял, было приятно кататься. Мне очень нравится эта программа, и эмоции положительные. Считаю, это был первый и последний раз, когда такое выступление. На соревнованиях уже не буду допускать ошибок», – приводит слова Туктамышевой ТАСС.

Напомним, Туктамышева тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Мишина. В прошлом сезоне она завоевала серебро чемпионата мира в Стокгольме.