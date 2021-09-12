Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная призналась, что забыла дорожку шагов в произвольной программе на контрольных прокатах.

«Тренеры скорее были не в шоке, а посмеялись, когда я забыла дорожку шагов. Я хотела это все исправить, но только хуже получилось. Это проходящий этап, он говорит, что стоит обратить внимание не только на прыжки, но и на все элементы программы», – приводит слова Косторной РИА «Новости».

Контрольные прокаты проходили в Челябинске и завершились сегодня, 12 сентября. Косторная включила в свою произвольную программу тройной аксель, но прыжок получился с недокрутом.

Напомним, Косторная тренируется в Москве под руководством Этери Тутберидзе. Прошлым летом она перешла в академию Евгения Плющенко, но в марте объявила о возвращении в свою прежнюю команду в «Хрустальном».

