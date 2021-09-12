Украинские волейболисты могли получить солидную премию, если бы обыграли сборную России в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Напомним, игра проходила на «Эрго Арене» в Гданьске (Польша) и завершилась победой россиян в четырех партиях.

Как сообщает страница ФВУ в «Фейсбуке», игрокам украинской команды обещали 10 миллионов грн призовых (более 27 миллионов рублей) за победу над Россией. Такую сумму были готовы выделить партнеры и спонсоры национальной волейбольной федерации.

Сборная России во главе с Туомасом Саммельвуо вышла в четвертьфинал турнира, где во вторник, 14 сентября, сыграет с командой Польши. Россияне потерпели всего одно поражение на чемпионате Европы — в первом туре от Турции.