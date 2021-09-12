Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выиграла международный турнир в Берлине (Германия).

Российская легкоатлетка преодолела высоту 1,98 метров. Второе место заняла Никола Макдермотт из Австралии, ее результат составил 1,95 м. Замкнула тройку призеров украинка Юлия Левченко, остановившаяся на высоте 1,89 м.

В соревнованиях приняла участие еще одна россиянка Наталья Спиридонова, она заняла восьмое место (1,80).

Для Ласицкене турнир в Берлине стал заключительным в нынешнем сезоне. Ранее Мария выиграла финал Бриллиантовой лиги, преодолев планку на высоте 2,05 м и показав лучший результат сезона в мире. В августе россиянка завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио.