Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александры Трусовой на контрольных прокатах в Челябинске.

В произвольной программе фигуристка исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе: сольные флип, сальхов, лутц и тулуп, а также лутц в каскаде с тройным тулупом. Видео выступления можно посмотреть здесь.

«Катание было потрясающим. У всех очень интересные программы. Трусова вообще превзошла все ожидания, которые только можно было себе представить. Не так часто у нас на глазах ставятся мировые рекорды. У неё, как и у всех, прекрасная программа», — цитирует Тарасову ТАСС.

Отметим, что Трусова стала первой в истории женщиной, которой удалось прыгнуть пять квадов в одной программе. Ранее это удавалось лишь мужчинам: американец Нейтан Чен исполнял по шесть четверных прыжков, японцы Юдзуру Ханю и Шома Уно — по пять.