Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева упала с двух четверных прыжков в произвольной программе на контрольных прокатах, которые завершились в Челябинске сегодня, 12 сентября.

Первый канал опубликовал видео с выступлением фигуристки:

Напомним, Валиева не справилась с исполнением четверных сальхова и тулупа, но успешно приземлила тройной аксель.

Спортсменке оставили программу «Болеро», которую она исполняла в прошлом году, на олимпийский сезон. Хореограф Даниил Глейхенгауз объяснил, что постановка изначально была рассчитана на два сезона — юниорский и взрослый.