Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова призналась, что больше не хотела бы выступать в платьях-трансформерах.

В новой произвольной программе спортсменки музыка меняется несколько раз, но, по словам Анны, ей не хотелось бы менять еще и внешний облик по ходу выступления.

«Мне хватило того опыта, я, честно говоря, не хотела бы возвращаться к этому никогда. На тот момент это было в тему, но сейчас – достаточно. Я считаю, это и не нужно, и хочется показать образы не сменой платья, а переменой настроения, стиля», — приводит слова Щербаковой «Спорт-Экспресс».

Фигуристка объяснила, что с платьем-трансформером было очень много проблем в процессе тренировок. Она подчеркнула, что не жалеет об этом опыте, но не считает нужным повторять его.

Напомним, в субботу и воскресенье Щербакова выступала на контрольных прокатах в Челябинске. Она не исполняла четверные прыжки, так как еще не успела набрать форму.