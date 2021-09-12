«Нижний Новгород» одержал волевую победу над «Динамо» в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Москве на «ВТБ Арене» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Москвичи вышли вперед уже на 13-й минуте встречи, гол забил полузащитник Денис Макаров с передачи Николы Моро.

Во втором тайме гостям удалось сравнять счет благодаря голу Игоря Горбунова с передачи Дениса Ткачука. На 83-й минуте хавбек Николай Калинский вывел «Нижний Новгород» вперед, голевой пас отдал Ричи Эннин.

Гости могли забить и третий мяч, но на 52-й минуте Тимур Сулейманов не реализовал пенальти. Концовку встречи нижегородцы провели в меньшинстве: на 88-й минуте вторую желтую карточку получил Лукас Масоэро.

Набрав 11 очков в семи матчах, «Нижний Новгород» во главе с Александром Кержаковым занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (13) — четвертое.