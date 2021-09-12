Петербургский «Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице Российской футбольной Премьер-Лиги по итогам седьмого тура.

Сине-бело-голубые на своем поле обыграли грозненский «Ахмат» со счетом 3:1 и остались на первом месте, набрав 17 очков. По голу забили Вендел, Александр Ерохин и Малком.

Вторую строчку занимает ФК «Сочи», который благодаря победе над «Уфой» имеет 15 баллов. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» (15), обыгравший «Крылья Советов».

На данный момент в седьмом туре не сыграны только два матча: «Ростов» — «Краснодар» и «Рубин» — «Урал». Они состоятся завтра, 13 сентября, но их исход не повлияет на распределение мест в первой тройке. В случае победы «Рубин» поднимется на четвертое место, «Краснодар» — на пятое или шестое.