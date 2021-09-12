Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал столкновение с Максом Ферстаппеном на этапе Гран-при Формулы-1 в Италии.

По словам Хэмилтона, он не ожидал столкновения, потому что всё произошло очень быстро. Даже после аварии он думал лишь о том, можно ли будет продолжить гонку и отыграть потерянные позиции.

«Да, я чувствовал лёгкую боль, но просто хотел ехать дальше. К сожалению, машина не двигалась. Я видел, как Макс вылез и просто ушёл. Я чувствовал некоторое удивление, потому что считаю, что когда у нас случаются инциденты, то первым делом хочется удостовериться, что парень, с которым ты попал в аварию, в порядке», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

Высказывание британца вызвало неоднозначную реакцию среди болельщиков. Пользователи социальных сетей напомнили, как Хэмилтон праздновал победу в Сильверстоуне, где по его вине Ферстаппен вылетел с трассы и оказался в больнице.