Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная призналась, что вернулась к своему цвету волос по требованию родителей.

Летом спортсменка покрасилась в фиолетовый, но к старту сезона вернула свой прежний цвет. По словам Косторной, ей очень понравилось ходить с цветными волосами, но у родителей было другое мнение.

«У меня был день рождения, и у мамы было условие: либо я возвращаюсь к приемлемому цвету волос, либо меня налысо машинкой обреют. Я решила, что рисковать не буду, с учетом того, что у меня одного из братьев уже так побрили», — сказала Косторная в эфире Первого канала.

Напомним, в марте Косторная вернулась в группу Этери Тутберидзе из академии Евгения Плющенко. Спортсменка восстановила тройной аксель и продемонстрировала его на контрольных прокатах в Челябинске.