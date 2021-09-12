Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оценил выступление «Сочи» в сезоне-2021/22.

После семи туров РПЛ подопечные Владимира Федотова идут на втором месте турнирной таблицы, имея в своем активе 15 очков.

«Конечно, «Сочи» чемпионом не станет. Нет. Они своего брата всё равно пропустят вперёд. Большой брат? Ну или старший», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

По мнению экс-спортсмена, главной фигурой в команде является тренер. Когда Федотов пришел в «Сочи» из «Оренбурга», у команды стала видна структура игры, а футбол превратился из оборонительного в конструктивный, считает Аршавин.

«Федотов — главный, кто куёт победы в этом клубе. Конечно, с помощью игроков. Когда встречаешься с их игроками, они очень тепло отзываются о нём», — сказал эксперт.

Напомним, в седьмом туре РПЛ «Сочи» одержал домашнюю победу над «Уфой» со счетом 3:1.