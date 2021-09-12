Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва оценила выступление российской фигуристки Александры Трусовой на контрольных прокатах в Челябинске.

В произвольной программе фигуристка исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе: сольные флип, сальхов, лутц и тулуп, а также лутц в каскаде с тройным тулупом.

«Она продолжает творить историю. В программу и образ команда попала на все сто процентов. Саше она безумно идёт, она бесподобно в ней выглядит и отлично её чувствует. И пять четверных — это что-то за гранью понимания. Я сегодня аплодировала стоя. И знаю, что я такая была не одна», — цитирует Боброву сайт «Матч ТВ».

Отметим, что Трусова стала первой в истории женщиной, которой удалось прыгнуть пять квадов в одной программе. Ранее это удавалось лишь мужчинам: американец Нейтан Чен исполнял по шесть четверных прыжков, японцы Юдзуру Ханю и Шома Уно — по пять.