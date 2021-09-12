Седьмой тур Российской футбольной Премьер-Лиги завершится двумя матчами сегодня, 13 сентября.

В 18:30 по московскому времени казанский «Рубин» на своем поле примет «Урал». Игра будет проходить на «Ак Барс Арене», её обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

На данный момент подопечные Леонида Слуцкого занимают пятое место турнирной таблице, имея 11 очков. В случае победы они поднимутся на четвертую строчку. «Урал» (2) располагается на последнем, 16 месте.

В 19:30 мск в Ростове-на-Дону стартует матч между «Ростовом» и «Краснодаром», его будет обслуживать бригада Алексея Матюнина.

После шести матчей команда Юрия Семина с 5 очками занимает 14-е место, а «Краснодар» (9) Виктора Гончаренко идет девятым.