Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная сообщила, что ей пришлось сдавать допинг-тест перед произвольной программой на контрольных прокатах в Челябинске.

«На произвольную выходила абсолютно спокойная, потому что между тренировкой и соревнованиями у меня был допинг-контроль. И я просто вытратила все нервы, которые у меня были – только на то, чтобы пройти этот этап без потерь и выйти на лед. У нас такое впервые, для меня это первый раз в жизни», — сказала Косторная Первому каналу.

По словам фигуристки, случились накладки, поэтому сдавать тест пришлось не утром, как было запланировано, а в середине дня. Косторная призналась, что на этом фоне даже произошел скандал.

«Мы ругались очень сильно, очень громко: как такое возможно? Договаривались, в результате допинг-офицеры поехали с нами в гостиницу. Потому что там и костюмы, и косметика, и все, что могло бы потребоваться», — сказала Косторная.

Напомним, в произвольной программе Косторная исполнила тройной аксель, восстановление которого было обязательным условием её возвращения в группу Этери Тутберидзе. Прошлый сезон фигуристка провела в академии Евгения Плющенко, но в марте вновь перешла в «Хрустальный».