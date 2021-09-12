Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признан виновным в аварии с участием Льюиса Хэмилтона во время Гран-при Италии.

Судьи Формулы-1 рассмотрели эпизод и пришли к выводу, что столкновение произошло из-за действий Ферстаппена. По мнению стюардов, Хэмилтон находился на правильной позиции, хотя и мог отъехать дальше от бордюра, чтобы избежать контакта.

Ферстаппен будет наказан потерей трех позиций на стартовой решетке в гонке Гран-при России, которая состоится в Сочи 26 сентября.

Напомним, победителем Гран-при Италии стал пилот «Макларена» Даниэль Риккьярдо, второе место занял его напарник Ландо Норрис, третье — Валттери Боттас из «Мерседеса».