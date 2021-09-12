Российская фигуристка Александра Трусова оценила свое выступление на контрольных прокатах в Челябинске.

Спортсменка осталась довольна исполнением произвольной программы, в которую включила пять четверных прыжков.

«Часто на прокатах делаю лучше, чем на соревнованиях. Буду стараться сделать лучше на турнирах. Я устала. Конечно, как и все, я устаю, старалась это не показывать и кататься дальше.

Короткую программу хотелось сделать красивой. Но там, к сожалению, нет четверных», – приводит слова Трусовой РИА «Новости».

Напомним, в произвольной программе Трусова исполнила сольные четверные флип, сальхов, лутц и тулуп, а также лутц в каскаде с тройным тулупом.

Александра стала первой в истории женщиной, которой удалось прыгнуть пять квадов в одной программе. Ранее это удавалось лишь мужчинам: американец Нейтан Чен исполнял по шесть четверных прыжков, японцы Юдзуру Ханю и Шома Уно — по пять.