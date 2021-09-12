«Милан» на своем поле обыграл «Лацио» в матче третьего тура Серии А. Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол в составе «россонери» забил Рафаэль Леау на 45-й минуте, ему ассистировал Анте Ребич. Во втором тайме Златан Ибрагимович удвоил преимущество своей команды, Ребич отметился вторым результативным пасом.

Ибрагимович вышел на замену на 60-й минуте, это его первое появление на поле с мая. Шведский форвард полностью восстановился после травмы. На то, чтобы поразить ворота «Лацио», ему потребовалось всего семь минут.

Благодаря этой победе «Милан» поднялся на промежуточное первое место в турнирной таблице Серии А с 9 очками после трех туров. «Лацио» с 6 баллами идет шестым.